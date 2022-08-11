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В Украине погибли еще два азербайджанца

В Украине погибли еще два азербайджанца Стал известен результат анализа ДНК группы жителей, которые некоторое время назад были сожжены дотла российской армией в украинском городе Чернигове.
В регионе
11 августа 2022 г. 21:43
В Украине погибли еще два азербайджанца

Стал известен результат анализа ДНК группы жителей, которые некоторое время назад были сожжены российской армией в украинском городе Чернигове.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report председатель Конгресса объединенных азербайджанцев Чернигова Искендер Велиев, кремированные останки члена территориальных войск обороны в Чернигове Аскерова Фазаила Иса оглы, 1966 года рождения были вывезены из морга и похоронены сегодня.

Еще один погибший азербайджанец был жителем Полтавы. Председатель Полтавской Рады азербайджанцев Физули Ганбаров заявил восточноевропейскому бюро Report, что его близкий родственник Тофиг Мамед оглы Аскеров, 1966 года рождения погиб в результате ракетного обстрела российской армией. Вместе с ним погибли еще 10 мирных жителей Украины.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada daha 2 azərbaycanlı həlak olub

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