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В Туркменистане планируется открытие завода по производству поливинилацетата

В Туркменистане планируется открытие завода по производству поливинилацетата В Дашогузском велаяте Туркменистана будет начато строительство газохимического завода по производству поливинилацетата.
В регионе
29 июля 2021 г. 14:15
В Туркменистане планируется открытие завода по производству поливинилацетата

В Дашогузском велаяте Туркменистана будет начато строительство газохимического завода по производству поливинилацетата.

Как передает Report, об этом сообщается в сегодняшней газете "Нейтральный Туркменистан". Основной областью использования поливинилацетата является производство поливинилацетатного клея (ПВА). Также на его основе изготавливают акриловые и водоэмульсионные краски, применяется он и для изготовления поливинилового спирта и поливинилацетата.

В связи с этим, Государственный концерн "Туркменгаз" объявляет международный тендер на проектирование и строительство "под ключ" данного завода на основе прямых инвестиций с условием раздела продукции согласно Закону Туркменистана "Об углеводородных ресурсах".

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