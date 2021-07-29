В Туркменистане планируется открытие завода по производству поливинилацетата

В Дашогузском велаяте Туркменистана будет начато строительство газохимического завода по производству поливинилацетата.

В Дашогузском велаяте Туркменистана будет начато строительство газохимического завода по производству поливинилацетата.

Как передает Report, об этом сообщается в сегодняшней газете "Нейтральный Туркменистан". Основной областью использования поливинилацетата является производство поливинилацетатного клея (ПВА). Также на его основе изготавливают акриловые и водоэмульсионные краски, применяется он и для изготовления поливинилового спирта и поливинилацетата.

В связи с этим, Государственный концерн "Туркменгаз" объявляет международный тендер на проектирование и строительство "под ключ" данного завода на основе прямых инвестиций с условием раздела продукции согласно Закону Туркменистана "Об углеводородных ресурсах".