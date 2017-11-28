В Туркменистане переименованы районы, поселок и город, названные в честь первого президента Сапармурата Ниязова

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана, находящийся с рабочим визитом в Лебапском велаяте, подписал постановление об изменениях в административно-территориальном делении Лебапского велаята. Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Были переименованы или упразднены некоторые территориальные единицы, получившие названия в честь первого президента страны Сапармурата Ниязова.

В частности, был упразднен этрап (район) имени Бейик Туркменбаши, территории которого теперь переданы этрапу Довлетли.

Атамырат, названные в честь отца Ниязова были переименованы в Керкинский этрап и город Керки.

Этрап Сердарабат (Сердар — один из титулов С. Ниязова) был переименован в Чарджевский этрап.

Посёлок Ниязов Дяневского этрапа был переименован в посёлок Гарашсызлык.

Помимо этого были упразднены и переименованы и другие районы, поселки и города Лебапского велаята.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.