​В Турцию запрещен въезд 36 тыс. возможных пособников террористов

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 35 970 человек из 124 стран внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Турцию из-за подозрения в их причастности к террористическим организациям, в том числе "Исламскому государству" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.

"В рамках борьбы с терроризмом с начала конфликта в Сирии задержано 3318 человек, 847 арестованы. Большинство из них иностранцы. На сегодняшний день запрет на въезд в Турцию наложен на 35970 человек из 124 стран, из них 387 человек – граждане Германии. 2894 человека из 92 стран депортированы, из них 94 гражданина ФРГ", - заявил Ала на совместной пресс-конференции с главой МВД Германии Томасом де Мезьером, который прибыл в Турцию в связи с терактом в Стамбуле.

Ала поблагодарил власти Германии за тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом и призвал руководство стран, откуда в Турцию прибывают потенциальные боевики, ужесточить контроль при их выезде, а также усилить контакт с турецкими правоохранительными органами.

Мощный взрыв прогремел накануне утром в районе площади Султанахмет в центре Стамбула в момент, когда там находилась группа туристов. По данным властей, десять человек погибли, 15 ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии.