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В Турции заявили, что Швеция и Финляндия согласились на сотрудничество с Анкарой

В Турции заявили, что Швеция и Финляндия согласились на сотрудничество с Анкарой Турция добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии, чтобы согласиться на их вступление в НАТО.
В регионе
28 июня 2022 г. 23:05
В Турции заявили, что Швеция и Финляндия согласились на сотрудничество с Анкарой

Турция добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии, чтобы согласиться на их вступление в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как в Мадриде было объявлено о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.

"Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, будет расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом. Будет оказана поддержка максимально широкому участию Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС", - сказали в канцелярии.

Турция поддержит максимально широкое участие Швеции и Финляндии в механизмах безопасности ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv qəbul edilməsinə razılıq verib

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