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В Турции за сутки от коронавируса скончались 207 человек

В Турции за сутки от коронавируса скончались 207 человек В Турции за прошедшие сутки зафиксировано 25 216 случаев заражения COVID-19.
В регионе
1 декабря 2021 г. 09:27
В Турции за сутки от коронавируса скончались 207 человек

В Турции за прошедшие сутки зафиксировано 25 216 случаев заражения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, число летальных исходов составило 207.

За сутки от опасной болезни выздоровели 24 498 пациентов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено около 120,4 млн доз вакцины против COVID-19.

В сообщении Минздрава страны говорится о том, что в общей сложности свыше 56,26 млн человек получили первые дозы, а более 50,46 млн граждан прошли полную вакцинацию.

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