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В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5 532, это наибольший показатель с начала пандемии.
В регионе
21 ноября 2020 г. 21:14
В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5 532, это наибольший показатель с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 5 532 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 440 805. Умерли 135 больных, всего умерших - 12 219. В тяжелом состоянии находится 4 121 больной. Вылечились сегодня 3 233 пациента, всего - 370 825", - говорится в сводке турецкого минздрава.

Отметим, что ранее наибольшее число выявленных случаев коронавируса в сутки было зафиксировано 11 апреля – 5 138.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə rekord yoluxma qeydə alındı

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