В Турции ввели запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря

Власти Турции ввели запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в проливе Босфор.

Власти Турции ввели запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в проливе Босфор.

Как передает Report, об этом заявляет министерство сельского и лесного хозяйства страны.

"Для безопасности жизни и имущества наших рыбаков и нашего народа с сегодняшнего дня (26 марта 2022 года) до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Черного моря между Болгарией и Кефкеном (турецкий город на берегу Черного моря в 160 км к востоку от Стамбула – ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Doğan отметило, что внешне напоминающий мину объект был обнаружен рыбаками. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что объектом оказалась мина, которую успешно нейтрализовали. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, он обсудил данную тему с представителями РФ и Украины. Движение судов через Босфор было приостановлено и вновь возобновлено примерно в 16:30 по бакинскому времени.