В Турции создана новая политическая партия

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Известная турецкая женщина-политик Мерал Акшенер назвала имя созданной ею новой партии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, название новой политической организации - партия "Хорошая Турция" (İyi Parti).

Лозунг партии - "Турция будет лучше".

Новая политическая организация назвала свои цели: "Наша основная цель заключается в том, чтобы стать одной из 10 экономически сильных стран мира. Довести национальный доход в конце первых 5 лет до 14 тыс. 500 долларов. Попасть в число 40 стран мира по индексу благополучия" и т.д.

Отметим, что европейская пресса называет Мерал Акшенери "железной леди Турции".