 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции создана новая политическая партия

    Европейская пресса называет Мерал Акшенери железной леди Турции

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Известная турецкая женщина-политик Мерал Акшенер назвала имя созданной ею новой партии.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, название новой политической организации - партия "Хорошая Турция" (İyi Parti).

    Лозунг партии - "Турция будет лучше".

    Новая политическая организация назвала свои цели: "Наша основная цель заключается в том, чтобы стать одной из 10 экономически сильных стран мира. Довести национальный доход в конце первых 5 лет до 14 тыс. 500 долларов. Попасть в число 40 стран мира по индексу благополучия" и т.д.

    Отметим, что европейская пресса называет Мерал Акшенери "железной леди Турции".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi