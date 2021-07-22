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В Турции проливные дожди вызвали наводнение

В Турции проливные дожди вызвали наводнение Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы.
В регионе
22 июля 2021 г. 18:54
В Турции проливные дожди вызвали наводнение

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции в четверг.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении ведомства.

В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.

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Версия на английском языке Torrential rains cause flooding in Turkey

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