В Турции проливные дожди вызвали наводнение

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы.

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции в четверг.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении ведомства.

В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.