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В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек

В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек Несколько человек получили ранения во время вооруженного инцидента на празднестве в районе Дурсунбей города Балыкесир на северо-западе Турции.
В регионе
6 декабря 2023 г. 07:14
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек

Несколько человек получили ранения во время вооруженного инцидента на празднестве в районе Дурсунбей города Балыкесир на северо-западе Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, один из подозреваемых выстрелил в сторону членов семьи, с которой у него была вражда. После этого другой подозреваемый также обстрелял участников церемонии из ружья.

В результате инцидента ранения получили девять человек, они были доставлены в местную больницу.

Один из злоумышленников задержан, меры по установлению местонахождения второго продолжаются.

Правоохранители расследуют факт.

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