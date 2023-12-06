В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек

Несколько человек получили ранения во время вооруженного инцидента на празднестве в районе Дурсунбей города Балыкесир на северо-западе Турции.

Несколько человек получили ранения во время вооруженного инцидента на празднестве в районе Дурсунбей города Балыкесир на северо-западе Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, один из подозреваемых выстрелил в сторону членов семьи, с которой у него была вражда. После этого другой подозреваемый также обстрелял участников церемонии из ружья.

В результате инцидента ранения получили девять человек, они были доставлены в местную больницу.

Один из злоумышленников задержан, меры по установлению местонахождения второго продолжаются.

Правоохранители расследуют факт.