В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек

Несколько человек получили ранения во время вооруженного инцидента на празднестве в районе Дурсунбей города Балыкесир на северо-западе Турции.
Об этом
Согласно информации, один из подозреваемых выстрелил в сторону членов семьи, с которой у него была вражда. После этого другой подозреваемый также обстрелял участников церемонии из ружья.
В результате инцидента ранения получили девять человек, они были доставлены в местную больницу.
Один из злоумышленников задержан, меры по установлению местонахождения второго продолжаются.
Правоохранители расследуют факт.