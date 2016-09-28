Министр юстиции: В Турции по делу FETÖ арестованы 32 тыс. человек

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Число находящихся под арестом в Турции в рамках расследования деятельности террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена к настоящему времени составило 32 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала NTV заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"С 15 июля по настоящее время проведены следственные процедуры в отношении 70 тыс. человек. 32 тыс. помещены под арест, и дела в их отношении продолжают рассматриваться", - заявил министр.

Боздаг сообщил, что в связи с большим числом подследственных в Анкаре строится новое здание суда. "В некоторых районах есть определенная нужда в дополнительных залах для слушаний. В Стамбуле таких проблем нет, но в Анкаре таких больших залов нет. Поэтому в районе Синджан мы сейчас проводим определенную работу", - сказал он.