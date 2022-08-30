В Турции отмечают День победы

Сегодня в Турции отмечают День победы.

Сегодня в Турции отмечают День победы.

Как сообщает Report, наступление турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года, завершилось 30 августа разгромом войск интервентов при Думлупынаре, и теперь этот день отмечается в Турции как День победы.

Битва при Думлупынаре была решающей в войне за независимость Турции, продолжавшейся в 1919-1922 гг.

Впервые этот праздник отметили в 1923 году, а в 1926 году 30 августа был официально объявлен Днем победы. Этот день также является днем Вооруженных сил Турции.