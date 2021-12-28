В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа

На востоке Турции в среду состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между республикой и южнокавказскими странами.

На востоке Турции в среду состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между республикой и южнокавказскими странами.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, к участникам церемонии открытия 2 246-метрового тоннеля "Пырынкаялар", соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, обратится в режиме видеоконференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новый тоннель станет важным звеном трассы в направлении границы Турции и Грузии и во многом упростит грузоперевозки через горные районы северо-востока Анатолии.