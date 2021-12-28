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В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа

В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа На востоке Турции в среду состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между республикой и южнокавказскими странами.
В регионе
28 декабря 2021 г. 13:24
В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа

На востоке Турции в среду состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между республикой и южнокавказскими странами.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, к участникам церемонии открытия 2 246-метрового тоннеля "Пырынкаялар", соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, обратится в режиме видеоконференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новый тоннель станет важным звеном трассы в направлении границы Турции и Грузии и во многом упростит грузоперевозки через горные районы северо-востока Анатолии.

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Версия на английском языке New tunnel to connect Turkey with South Caucasus states

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