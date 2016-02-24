​В Турции отец опознал сына в погибшем при теракте в Анкаре смертнике

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Cмертником, который совершил взрыв в Анкаре 17 февраля, является гражданин Турции Абдулбаки Сомер.

Как передает Report, предполагаемого преступника по опубликованным в СМИ фотографиям опознал его отец Муса Сомер, при этом ДНК мужчины совпала с ДНК боевика, изъятой на месте теракта.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Анкары взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, погибли 28 человек, 61 получил ранения. Взрыв произошел в час пик в административном центре турецкой столицы, недалеко от штаб-квартиры вооруженных сил, парламента и правительственных зданий.