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    В Турции объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца

    Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение на три месяца. По его словам, военные теперь будут исполнять требования правительства.

    Как сообщает Report, выступая в эфире телеканала Al Jazeera, Эрдоган сообщил, что режим ЧП на территории страны будет действовать в течение трех месяцев. По его словам, военные будут действовать в соответствии с линией, которую займет турецкое правительство.

    "Целью введения режима ЧП станет проведение быстрых и эффективных мер для пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод наших граждан", - сказал Эрдоган.

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