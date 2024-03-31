В Турции начались муниципальные выборы

В Турции начались муниципальные выборы, в ходе которых будут избирать мэров 30 крупнейших городов.

В Турции начались муниципальные выборы, в ходе которых будут избирать мэров 30 крупнейших городов.

Как передает Report, в голосовании примут участие 61,4 млн избирателей.

Социологи ожидают, что основное противостояние на выборах развернется за Стамбул и Анкару, где мэры от оппозиции могут сохранить свои посты. При этом эпицентром политического противостояния они называют именно Стамбул.

В день выборов в стране запрещены политическая агитация, продажа спиртных напитков, на время голосования закрыты увеселительные заведения. На участках запрещено проносить в кабинки для заполнения бюллетеней мобильные телефоны с функцией фото- и видеосъемки.

Отметим, что ЦИК Турции, учитывая особенности месяца Рамазан сдвинул на час время голосования в 32 восточных провинциях, там оно началось в 07:00 по местному времени (08:00 - бакинское) и завершится в 16:00 (17:00 - бакинское). Время голосования в других 49 провинциях Турции (всего 81) - с 08:00 до 17:00.

Первые результаты выборов, как ожидается, станут известны вечером. Согласно решению ЦИК, в случае отмены итогов голосования на местах повторно оно будет проводиться 2 июня.