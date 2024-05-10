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В Турции могут заблокировать TikTok из-за влияния на семейные ценности

В Турции могут заблокировать TikTok из-за влияния на семейные ценности Глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой.
В регионе
10 мая 2024 г. 03:59
В Турции могут заблокировать TikTok из-за влияния на семейные ценности

Глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой.

Как передает Report, с таким заявлением он выступил в эфире телеканала NTV.

Возможность блокировки соцсети связана с тем, что она "закладывает динамит в фундамент турецкой семьи". Выступая в парламенте Турции Яйман заявил об опасности "троллей", которые негативно влияют на политическую жизнь Турции.

"В США TikTok запретили, мы выступаем против этого запрета, однако и в Турции ситуация может дойти до законодательного запрета", - заявил Яйман.

Также он призвал соцсеть Х прислать своего представителя в Турцию для разрешения возникших противоречий.

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