В Турции могут заблокировать TikTok из-за влияния на семейные ценности

Глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой.

Глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой.

Как передает Report , с таким заявлением он выступил в эфире телеканала NTV.

Возможность блокировки соцсети связана с тем, что она "закладывает динамит в фундамент турецкой семьи". Выступая в парламенте Турции Яйман заявил об опасности "троллей", которые негативно влияют на политическую жизнь Турции.

"В США TikTok запретили, мы выступаем против этого запрета, однако и в Турции ситуация может дойти до законодательного запрета", - заявил Яйман.

Также он призвал соцсеть Х прислать своего представителя в Турцию для разрешения возникших противоречий.