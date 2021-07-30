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В Турции локализовали 57 из 71 очагов возгорания в лесах

В Турции локализовали 57 из 71 очагов возгорания в лесах Турецкие пожарные, борющиеся с лесными пожарами, сумели локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу министерство сельского и лесного хозяйства.
В регионе
30 июля 2021 г. 12:17
В Турции локализовали 57 из 71 очагов возгорания в лесах

Турецкие пожарные, которые ведут борьбу с бушующими в республике лесными пожарами, смогли локализовать 57 из 71 очага возгорания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие обновленные данные привел в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"Ситуация с пожарами улучшается, в настоящее время 57 из 71 очага возгорания локализованы. В результате пожаров погибли четыре человека, трое в Анталье и один в Мугле", - сказал он в эфире телеканала TRT.

Лесные пожары в Турции затронули 42 района провинции Анталья, из 27 проведена эвакуация, заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что турецкие пожарные, борющиеся с лесными пожарами, сумели локализовать 42 из 63 очагов возгорания.

"Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем", - отмечается в сводке ведомства за 28-29 июля.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о четырех погибших в результате пожаров: трех в провинции Анталья и одном в провинции Мугла (в районе Мармариса). По данным Управления по чрезвычайным ситуация, число пострадавших составляет 183 человека.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров.

Одной из главных причин возгорания лесных массивов считают высокую температуру в регионе и сильные ветра, которые способствуют распространению пожара. Однако власти также не исключают версии поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

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