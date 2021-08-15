В Турции число погибших при наводнении увеличилось до 58

Число погибших в результате наводнений в западном черноморском побережье Турции увеличилось.

Не менее 58 человек погибли в результате наводнений на севере Турции.

Как передает Report, об этом сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Наибольшее количество жертв зафиксировано в Кастамону. Здесь скончались 48 граждан, девять человек - в Синопе, один человек - в Бартыне", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее власти республики сообщили о 55 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

23:13

Число погибших в результате наводнений в западном черноморском побережье Турции увеличилось.

По данным местного бюро Report, сообщается о гибели 55 человек.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в Кастамону. Здесь скончались 46 граждан. Между тем, восемь погибли в Синопе и один - в провинции Барт.