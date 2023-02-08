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В Тульской области под завалами дома могут оставаться до шести человек

В Тульской области под завалами дома могут оставаться до шести человек До шести человек могут находиться под завалами жилого дома в Ефремове Тульской области после взрыва бытового газа.
В регионе
8 февраля 2023 г. 10:35
В Тульской области под завалами дома могут оставаться до шести человек

До шести человек могут находиться под завалами жилого дома в Ефремове Тульской области после взрыва бытового газа.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Под завалами все еще могут оставаться люди - от трех до шести человек, по разным данным", - сказал собеседник агентства.

Сейчас поисковые работы продолжаются. На данный момент разобрана только половина завалов.

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме произошел во вторник вечером. Всего в доме 80 квартир, зарегистрирован 231 человек, в том числе 34 ребенка. В поврежденном подъезде 20 квартир, в которых проживал 51 человек, в том числе 9 детей. В результате взрыва пять человек погибли и трое пострадали, в том числе ребенок.

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