В Тульской области под завалами дома могут оставаться до шести человек

До шести человек могут находиться под завалами жилого дома в Ефремове Тульской области после взрыва бытового газа.

До шести человек могут находиться под завалами жилого дома в Ефремове Тульской области после взрыва бытового газа.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Под завалами все еще могут оставаться люди - от трех до шести человек, по разным данным", - сказал собеседник агентства.

Сейчас поисковые работы продолжаются. На данный момент разобрана только половина завалов.

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме произошел во вторник вечером. Всего в доме 80 квартир, зарегистрирован 231 человек, в том числе 34 ребенка. В поврежденном подъезде 20 квартир, в которых проживал 51 человек, в том числе 9 детей. В результате взрыва пять человек погибли и трое пострадали, в том числе ребенок.