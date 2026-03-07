В Тегеране слышны громкие взрывы
В регионе
- 07 марта, 2026
- 11:17
В столице Ирана в Тегеране слышны громкие взрывы.
Как передает Report, об этом сообщает государственное телевидение Ирана.
Отмечается, что взрывы были слышны в нескольких районах иранской столицы, не уточнив, какие именно районы пострадали.
Отметим, что ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении очередного удара по иранской военной инфраструктуре в Тегеране в центральной части Ирана.
