    • 07 марта, 2026
    • 11:17
    В столице Ирана в Тегеране слышны громкие взрывы.

    Как передает Report, об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

    Отмечается, что взрывы были слышны в нескольких районах иранской столицы, не уточнив, какие именно районы пострадали.

    Отметим, что ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении очередного удара по иранской военной инфраструктуре в Тегеране в центральной части Ирана.

    Tehranda güclü partlayışlar eşidilir
    Loud explosions heard in Iran's Tehran
