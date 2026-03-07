В столице Ирана в Тегеране слышны громкие взрывы.

Как передает Report, об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

Отмечается, что взрывы были слышны в нескольких районах иранской столицы, не уточнив, какие именно районы пострадали.

Отметим, что ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении очередного удара по иранской военной инфраструктуре в Тегеране в центральной части Ирана.