    • 14 марта, 2026
    • 18:58
    В Баку прошел общегородской субботник в преддверии праздника Новруз

    В преддверии праздника Новруз по инициативе Исполнительной власти города Баку в столице прошел масштабный общегородской субботник под девизом "Встретим Новруз в чистом городе".

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

    Отмечается, что с раннего утра коммунальные службы с использованием специальной техники обеспечили мойку 537 основных улиц и проспектов города с применением моющих средств. Одновременно в столице были проведены масштабные работы по благоустройству и очистке территорий.

    На призыв Исполнительной власти откликнулись коллективы различных предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, представители частного сектора, а также жители города, которые вместе с сотрудниками коммунальных служб активно участвовали в субботнике.

    Подчеркивается, что акция, охватившая все районы столицы, направлена на дальнейшее благоустройство Баку и создание праздничной атмосферы в преддверии Новруза.

    Исполнительная власть города Баку Праздник Новруз в Азербайджане Нерабочие дни в Азербайджане (2026)
    Bugünkü iməcilikdə Bakının 537 küçəsi yuyulub
