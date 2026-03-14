В Баку прошел общегородской субботник в преддверии праздника Новруз

В преддверии праздника Новруз по инициативе Исполнительной власти города Баку в столице прошел масштабный общегородской субботник под девизом "Встретим Новруз в чистом городе".

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что с раннего утра коммунальные службы с использованием специальной техники обеспечили мойку 537 основных улиц и проспектов города с применением моющих средств. Одновременно в столице были проведены масштабные работы по благоустройству и очистке территорий.

На призыв Исполнительной власти откликнулись коллективы различных предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, представители частного сектора, а также жители города, которые вместе с сотрудниками коммунальных служб активно участвовали в субботнике.

Подчеркивается, что акция, охватившая все районы столицы, направлена на дальнейшее благоустройство Баку и создание праздничной атмосферы в преддверии Новруза.