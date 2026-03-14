МВД: Минувшим днем задержаны 68 подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 68 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

За сутки зафиксировано 36 случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также изъято 18 единиц незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.