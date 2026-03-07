İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Tehranda güclü partlayışlar eşidilir

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 11:26
    İranın paytaxtı Tehranda güclü partlayış səsləri eşidilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, partlayışlar İran paytaxtının bir neçə rayonunda eşidilib, lakin hansı rayonların zərər çəkdiyi dəqiqləşdirilməyib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrail ordusu İranın mərkəzi hissəsində, Tehranda İranın hərbi infrastrukturuna növbəti zərbə endirdiyini bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Tehran
    В Тегеране слышны громкие взрывы
    Loud explosions heard in Iran's Tehran

