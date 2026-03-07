Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 10:19
    ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по иранской военной инфраструктуре в Тегеране в центральной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии.

    Согласно информации, в нанесении ударов были задействованы более 80 истребителей израильских ВВС.

    В ходе операции самолеты сбросили около 230 боеприпасов, поразив несколько целей, включая Центральный военный университет Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Имам Хусейн".

    По данным израильской стороны, объект использовался как резервная база и сборочный комплекс КСИР, а также для размещения различных подразделений. "В университете располагались объекты, обслуживающие военные силы иранского режима в обычных и чрезвычайных условиях. Там находился склад ракетного подразделения с бункерами и пусковой инфраструктурой, предназначенной для запуска ракет по территории Государства Израиль", - говорится в заявлении.

    Кроме того, удар был нанесен по подземному объекту хранения и производства баллистических ракет, где, по данным ЦАХАЛ, находились сотни военнослужащих вооруженных сил Ирана. На его территории располагались бункеры и командные центры.

    Помимо этого, израильские силы атаковали пусковые позиции ракет в нескольких районах западного и центрального Ирана с целью снизить интенсивность обстрелов территории Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

    Другие страны
    10:12

    Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

    Внутренняя политика
    10:11

    Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    10:07

    Ильхам Алиев поблагодарил Петера Пеллегрини за поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    09:56

    Главы парламентов Азербайджана и ОАЭ осудили атаки Ирана на территории обеих стран

    Внутренняя политика
    09:53

    Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

    Внутренняя политика
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95

    Энергетика
    09:30

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Финансы
    09:27

    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации

    Другие страны
    Лента новостей