ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по иранской военной инфраструктуре в Тегеране в центральной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии.

Согласно информации, в нанесении ударов были задействованы более 80 истребителей израильских ВВС.

В ходе операции самолеты сбросили около 230 боеприпасов, поразив несколько целей, включая Центральный военный университет Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Имам Хусейн".

По данным израильской стороны, объект использовался как резервная база и сборочный комплекс КСИР, а также для размещения различных подразделений. "В университете располагались объекты, обслуживающие военные силы иранского режима в обычных и чрезвычайных условиях. Там находился склад ракетного подразделения с бункерами и пусковой инфраструктурой, предназначенной для запуска ракет по территории Государства Израиль", - говорится в заявлении.

Кроме того, удар был нанесен по подземному объекту хранения и производства баллистических ракет, где, по данным ЦАХАЛ, находились сотни военнослужащих вооруженных сил Ирана. На его территории располагались бункеры и командные центры.

Помимо этого, израильские силы атаковали пусковые позиции ракет в нескольких районах западного и центрального Ирана с целью снизить интенсивность обстрелов территории Израиля.