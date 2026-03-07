ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране
- 07 марта, 2026
- 10:19
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по иранской военной инфраструктуре в Тегеране в центральной части Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии.
Согласно информации, в нанесении ударов были задействованы более 80 истребителей израильских ВВС.
В ходе операции самолеты сбросили около 230 боеприпасов, поразив несколько целей, включая Центральный военный университет Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Имам Хусейн".
По данным израильской стороны, объект использовался как резервная база и сборочный комплекс КСИР, а также для размещения различных подразделений. "В университете располагались объекты, обслуживающие военные силы иранского режима в обычных и чрезвычайных условиях. Там находился склад ракетного подразделения с бункерами и пусковой инфраструктурой, предназначенной для запуска ракет по территории Государства Израиль", - говорится в заявлении.
Кроме того, удар был нанесен по подземному объекту хранения и производства баллистических ракет, где, по данным ЦАХАЛ, находились сотни военнослужащих вооруженных сил Ирана. На его территории располагались бункеры и командные центры.
Помимо этого, израильские силы атаковали пусковые позиции ракет в нескольких районах западного и центрального Ирана с целью снизить интенсивность обстрелов территории Израиля.