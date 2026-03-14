Трамп опроверг повреждение пяти американских самолетов-заправщиков
- 14 марта, 2026
- 17:52
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что пять амеркианских самолетов-заправщиков получили повреждения.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.
"И снова в фейковых новостях появились намеренно вводящие в заблуждение заголовки о пяти самолетах-заправщиках, которые якобы были сбиты в аэропорту Саудовской Аравии... На самом деле, несколько дней назад по базе был нанесен удар, но самолеты не были "сбиты" или "уничтожены". Четыре из пяти самолетов практически не получили повреждений и уже вернулись в строй", - отметил он.
