В Тбилиси задержаны несколько участников акции против законопроекта об иноагентах

В Грузии несколько участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" были задержаны полицией на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.
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Задержания начались после требования полицейских освободить проезжую часть проспекта.
Ранее около двухсот участников акции протеста собрались у дома оппозиционного блогера Учи Абашидзе, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Представители оппозиции заявили журналистам, что оружие блогеру подбросили полицейские.
В последние два дня неизвестные напали на ряд оппозиционеров, их доставили в медучреждения с тяжелыми травмами.
Полиция начала расследование нападений.