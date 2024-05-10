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В Тбилиси задержаны несколько участников акции против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси задержаны несколько участников акции против законопроекта об иноагентах В Грузии несколько участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" были задержаны полицией на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.
В регионе
10 мая 2024 г. 04:48
В Тбилиси задержаны несколько участников акции против законопроекта об иноагентах

В Грузии несколько участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" были задержаны полицией на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Задержания начались после требования полицейских освободить проезжую часть проспекта.

Ранее около двухсот участников акции протеста собрались у дома оппозиционного блогера Учи Абашидзе, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Представители оппозиции заявили журналистам, что оружие блогеру подбросили полицейские.

В последние два дня неизвестные напали на ряд оппозиционеров, их доставили в медучреждения с тяжелыми травмами.

Полиция начала расследование нападений.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə polis etiraz aksiyasının bir neçə iştirakçısını saxlayıb

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