В Тбилиси задержаны несколько участников акции против законопроекта об иноагентах

В Грузии несколько участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" были задержаны полицией на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.

В Грузии несколько участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" были задержаны полицией на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Задержания начались после требования полицейских освободить проезжую часть проспекта.

Ранее около двухсот участников акции протеста собрались у дома оппозиционного блогера Учи Абашидзе, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Представители оппозиции заявили журналистам, что оружие блогеру подбросили полицейские.

В последние два дня неизвестные напали на ряд оппозиционеров, их доставили в медучреждения с тяжелыми травмами.

Полиция начала расследование нападений.