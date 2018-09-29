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    В Ташкенте пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ 10-12 октября впервые состоится в Ташкенте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "10-12 октября в Ташкенте во дворце форумов "Узбекистан" впервые пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ", - говорится в сообщении оборонного ведомства Узбекистана.

    Отмечается, что сотрудничество в рамках Совета министров обороны позволяет заблаговременно планировать и решать вопросы стратегической безопасности страны, а также обеспечивать мир и стабильность в регионе.

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