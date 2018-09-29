В Ташкенте пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ 10-12 октября впервые состоится в Ташкенте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"10-12 октября в Ташкенте во дворце форумов "Узбекистан" впервые пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ", - говорится в сообщении оборонного ведомства Узбекистана.

Отмечается, что сотрудничество в рамках Совета министров обороны позволяет заблаговременно планировать и решать вопросы стратегической безопасности страны, а также обеспечивать мир и стабильность в регионе.