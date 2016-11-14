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    В Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва посылки

    Полиция проводит проверку по факту происшествия

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В турецком Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва пакета, доставленного в офис компьютерной компании, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что трое человек пострадали в районе Малтепе в результате взрыва и последующего пожара. Взрыв произошел после того, как сотрудники попытались открыть пакет.

    Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Сообщается, что полиция проводит проверку по факту происшествия.

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