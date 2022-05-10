О нас
Аудио новости

В Стамбуле почтили память общенационального лидера

В Стамбуле почтили память общенационального лидера Мероприятие по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось в районе Сарыер в Стамбуле.
В регионе
10 мая 2022 г. 14:21
В Стамбуле почтили память общенационального лидера

Мероприятие по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось в районе Сарыер в Стамбуле.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.

В ходе мероприятия в расположенном в этом районе парке Гейдара Алиева почтили память великого лидера, возложили цветы к его памятнику.

В церемонии приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, сотрудники консульства, председатель муниципалитета Сарыер Шюкрю Гендж, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Гисмет Гёзалов, представитель Совета аксакалов ОТГ по Азербайджану Гасан Гасанов, сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), “Азербайджанских Авиалиний” (AZAL), Азербайджанского Каспийского морского пароходства, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций и Союза азербайджанских бизнесменов в Турции (TAİB), а также дипломаты, представители государственных организаций Азербайджана в Турции.

Затем участники мероприятия посетили расположенный в парке памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку и возложили цветы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоNational Leader of Azerbaijan commemorated in Istanbul
Версия на азербайджанском языке ФотоÜmummilli liderin xatirəsi İstanbulda ehtiramla anılıb

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Президент Украины: Ни шагу назад
Президент Украины: Ни шагу назад
4 мая 2022 г. 12:42
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
5 мая 2022 г. 15:32
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi