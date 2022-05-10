В Стамбуле почтили память общенационального лидера

Мероприятие по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось в районе Сарыер в Стамбуле.

Мероприятие по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось в районе Сарыер в Стамбуле.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.

В ходе мероприятия в расположенном в этом районе парке Гейдара Алиева почтили память великого лидера, возложили цветы к его памятнику.

В церемонии приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, сотрудники консульства, председатель муниципалитета Сарыер Шюкрю Гендж, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Гисмет Гёзалов, представитель Совета аксакалов ОТГ по Азербайджану Гасан Гасанов, сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), “Азербайджанских Авиалиний” (AZAL), Азербайджанского Каспийского морского пароходства, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций и Союза азербайджанских бизнесменов в Турции (TAİB), а также дипломаты, представители государственных организаций Азербайджана в Турции.

Затем участники мероприятия посетили расположенный в парке памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку и возложили цветы.