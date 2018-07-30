В Сочи восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"По предварительным данным, погибли 8 человек, еще трое пострадали", - сказал представитель экстренных служб региона агентству.
Он уточнил, что горящий жилой дом находится в Адлерском районе города. Причины ЧП и личности погибших уточняются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости