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    В Сочи восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "По предварительным данным, погибли 8 человек, еще трое пострадали", - сказал представитель экстренных служб региона агентству.

    Он уточнил, что горящий жилой дом находится в Адлерском районе города. Причины ЧП и личности погибших уточняются. 

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