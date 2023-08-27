В СК подтвердили гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области

Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области.

Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа - ровно через 2 месяца после восстания "вагнеровцев" – в 19:20 по бакинскому времени на территории поселка Куженкино Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий основателю и главе частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту воздушного судна находились 7 пассажиров, в том числе командир группы "Вагнер" Дмитрий Уткин и 3 члена экипажа. В результате авиакатастрофы, в которой погибли в общей сложности 10 человек, выживших, по официальным данным, нет.

В СМИ появились сообщения о том, что авария была вызвана ракетным ударом или внутренним взрывом. В этот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного судна").