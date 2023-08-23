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СМИ: Самолет Пригожина был сбит ПВО

СМИ: Самолет Пригожина был сбит ПВО Самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 Евгения Пригожина был сбит огнем ПВО.
В регионе
23 августа 2023 г. 21:26
СМИ: Самолет Пригожина был сбит ПВО

Самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 Евгения Пригожина был сбит огнем ПВО.

Об этом передает Report со ссылкой на близкий к ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone.

"Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину, был сбит огнем из ПВО", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash, в свою очередь отмечает, что очевидцы падения самолета перед крушением слышали два сильных хлопка.

"Перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалилось крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино", - говорится в публикации.

Напомним, что в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, принадлежавший основателю и главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Все 10 человек (3 члена экипажа и 7 пассажиров) погибли.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Priqojinin təyyarəsi raket vasitəsi ilə vurulub

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