Зеленский: Украина планирует до конца ноября подготовить план по достижению мира в стране

Украина до конца ноября 2024 года планирует составить план действий по достижению мира в стране.

Украина до конца ноября 2024 года планирует составить план действий по достижению мира в стране.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому общественному телевидению (NHK).

Он сказал, что такую задачу он поставил перед своей администрацией и дипломатической командой.

Зеленский выразил уверенность в том, что укрепление армии Украины, поддержка, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, и международное дипломатическое давление на Россию являются тремя составляющими, которые приведут конфликт к справедливому завершению.