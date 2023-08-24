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В Росавиации подтвердили гибель Пригожина и Уткина

В Росавиации подтвердили гибель Пригожина и Уткина Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группировки Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer.
В регионе
24 августа 2023 г. 00:06
В Росавиации подтвердили гибель Пригожина и Уткина

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группировки Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации.

Ведомство опубликовало имена всех пассажиров борта.

"На борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений", - говорится в информации.

По данным Росавиации, самолет выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Yevgeni Priqojin və Dmitri Utkinin təyyarə qəzasında öldüyü təsdiqlənib

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