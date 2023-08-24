В Росавиации подтвердили гибель Пригожина и Уткина

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группировки Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группировки Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Росавиации.

Ведомство опубликовало имена всех пассажиров борта.

"На борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений", - говорится в информации.

По данным Росавиации, самолет выполнял полет на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.