Завтра состоится церемония инаугурации президента Ирана

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 28 июля утром.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 28 июля утром.

Как передает Report, об этом сообщает агентство İRNA.

В церемонии примут участие духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, представители посольств зарубежных стран, военные и т.д.

Ранее член президиума парламента Моджтаба Юсефи сообщил о том, что инаугурация состоится 30 июля.

Отметим, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов.