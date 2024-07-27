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Завтра состоится церемония инаугурации президента Ирана

Завтра состоится церемония инаугурации президента Ирана Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 28 июля утром.
В регионе
27 июля 2024 г. 11:48
Завтра состоится церемония инаугурации президента Ирана

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 28 июля утром.

Как передает Report, об этом сообщает агентство İRNA.

В церемонии примут участие духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, представители посольств зарубежных стран, военные и т.д.

Ранее член президиума парламента Моджтаба Юсефи сообщил о том, что инаугурация состоится 30 июля.

Отметим, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов.

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Версия на азербайджанском языке İranın yeni seçilən prezidenti sabah and içəcək

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