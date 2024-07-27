Завтра состоится церемония инаугурации президента Ирана

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 28 июля утром.
Как передает Report, об этом сообщает агентство İRNA.
В церемонии примут участие духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, представители посольств зарубежных стран, военные и т.д.
Ранее член президиума парламента Моджтаба Юсефи сообщил о том, что инаугурация состоится 30 июля.
Отметим, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов.