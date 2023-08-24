WSJ: Разведка США считает, что самолет Пригожина взорвали

Американские чиновники заявили, что самолет, на борту которого находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, разбился в результате заговора с целью убийства.

Американские чиновники заявили, что самолет, на борту которого находился главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, разбился в результате заговора с целью убийства.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, самолет не был сбит ракетой класса "земля-воздух".

Согласно предварительным оценкам, правительства США, которые являются неполными, на самолете взорвалась бомба. Также рассматривается и версия саботажа.

Представитель разведки на условиях анонимности сказал, что “существует высокая вероятность” того, что главарь Вагнера был на борту самолета, который разбился накануне.