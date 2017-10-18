В Сирии погиб гражданин России, сражавшийся в этой стране на основе контракта

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Сирии погиб 25-летний житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (РФ) Марк Неймарк, отправившийся в эту страну после подписания контракта с частной военной компанией.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила вдова погибшего Ксения Неймарк.

По словам женщины, ее муж отправился в Сирию 28 июня и планировал вернуться из "командировки" до конца октября.

О гибели Марка Неймарка сообщила группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием вооруженных конфликтов и мониторингом ситуации в Сирии.

Согласно информации, он был евреем и по всей видимости, профессиональным военным.

Отметим, что после гибели М.Неймарка, частная военная компания, с которой он подписал контракт, выплатила его семье компенсацию.