В школах Кисловодска и Керчи проводится эвакуация из-за угрозы минирования

В Кисловодске третий день подряд поступают сообщения о минировании школ. Проводится эвакуация.

В Кисловодске третий день подряд поступают сообщения о минировании школ. Проводится эвакуация.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Утром 13 января в Кисловодске началась эвакуация школ. Поступили электронные сообщения о том, что в учебных учреждениях находятся взрывные устройства. Экстренные службы и кинологи уже проверяют здания", - сказал Моисеев.

По его словам, информация о минировании поступает уже четвертый день подряд. При этом третий день подряд о взрывах школ.

"11, 12 и 13 января неизвестные угрожали школам. Паниковать не нужно, специалисты профессионально и оперативно отрабатывают угрозы", - добавил глава курорта.

Кроме того, в школах Керчи проводится эвакуация из-за сообщения о минировании, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"Школы "заминированы", проводится эвакуация, работаем по регламенту", - сказал Брусаков.