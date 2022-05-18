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В Совбезе РФ обсуждают с зарубежными послами актуальные угрозы безопасности

В Совбезе РФ обсуждают с зарубежными послами актуальные угрозы безопасности Заместители секретаря Совета безопасности (СБ) РФ проводят в среду в Москве встречу с 96 послами иностранных государств.
В регионе
18 мая 2022 г. 13:17
В Совбезе РФ обсуждают с зарубежными послами актуальные угрозы безопасности

Заместители секретаря Совета безопасности (СБ) РФ проводят в среду в Москве встречу с 96 послами иностранных государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на повестке дня стоят вопросы, касающиеся актуальных мировых проблем и угроз, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"С послами из 96 стран заместители секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - следует из сообщения.

В пресс-службе аппарата СБ пояснили, что "в первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности".

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Версия на английском языке Russian Security Council discussing current security threats with foreign ambassadors

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