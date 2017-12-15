В Санкт-Петербурге предотвратили теракт с участием смертника

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Санкт-Петербурге деятельность сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), планировавших осуществить теракт 16 декабря, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"ФСБ РФ… в Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "ИГ", планировавшей совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы СВ У в местах массового нахождения людей", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что 13-14 декабря в результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации задержаны семь членов ячейки.

В ходе операции у подозреваемых было изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистская литература.