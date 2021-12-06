В Санкт-Петербурге побит 128-летний температурный рекорд

В Санкт-Петербурге в понедельник, 6 декабря, был побит суточный температурный рекорд 128-летней давности.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 6 декабря, был побит суточный температурный рекорд 128-летней давности.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году", - написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, в XXI веке рекорды холода в северной столице обновлялись лишь дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.

"Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года", - добавил он.