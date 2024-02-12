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В Россию ввезли около 20 млн яиц из Азербайджана и Турции

В Россию ввезли около 20 млн яиц из Азербайджана и Турции Почти 20 млн яиц ввезено в Россию из Азербайджана и Турции по состоянию на 12 февраля.
В регионе
12 февраля 2024 г. 14:53
В Россию ввезли около 20 млн яиц из Азербайджана и Турции

Почти 20 млн яиц ввезено в Россию из Азербайджана и Турции по состоянию на 12 февраля.

Об этом Report передает со ссылкой на Россельхознадзор РФ.

"По состоянию на 12 февраля в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 19,9 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в период с 5 по 12 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,4 млн штук и Турции в количестве 4,1 млн штук для дальнейшей реализации на территории России.

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