В Россию ввезли около 20 млн яиц из Азербайджана и Турции

Почти 20 млн яиц ввезено в Россию из Азербайджана и Турции по состоянию на 12 февраля.
Об этом Report передает со ссылкой на Россельхознадзор РФ.
"По состоянию на 12 февраля в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 19,9 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в период с 5 по 12 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,4 млн штук и Турции в количестве 4,1 млн штук для дальнейшей реализации на территории России.