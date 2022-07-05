В России запрещена деятельность Еврейского агентства "Сохнут"

Еврейское агентство ("Сохнут") получило письмо с требованием прекратить деятельность на территории Российской Федерации.

Еврейское агентство ("Сохнут") получило письмо с требованием прекратить деятельность на территории Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает newsru.сo.il.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете заявила: "Сегодня утром мне сообщили о решении министерства юстиции России. Как хорошо известно, Еврейское агентство "Сохнут" является важной составляющей частью правительства и министерства алии и интеграции для репатриации евреев со всего мира в Государство Израиль. И мы должны следить за тем, чтобы их сфера деятельности сохранялась такой, какой она была на протяжении многих лет. Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с руководством России над решением проблемы, и я хочу поддержать еврейскую общину в России, которая в это время должна быть обеспокоена последствиями принятого решения. Алия – это основное право евреев России, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено как таковое".

5 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации.

В организации подтвердили факт получения такого письма, но отказались комментировать ответную реакцию, поскольку сейчас ответ согласовывается руководством "Сохнута" с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра Израиля.