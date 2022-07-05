О нас

В России запрещена деятельность Еврейского агентства "Сохнут"

В России запрещена деятельность Еврейского агентства "Сохнут" Еврейское агентство ("Сохнут") получило письмо с требованием прекратить деятельность на территории Российской Федерации.
В регионе
5 июля 2022 г. 16:15
В России запрещена деятельность Еврейского агентства Сохнут

Еврейское агентство ("Сохнут") получило письмо с требованием прекратить деятельность на территории Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает newsru.сo.il.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете заявила: "Сегодня утром мне сообщили о решении министерства юстиции России. Как хорошо известно, Еврейское агентство "Сохнут" является важной составляющей частью правительства и министерства алии и интеграции для репатриации евреев со всего мира в Государство Израиль. И мы должны следить за тем, чтобы их сфера деятельности сохранялась такой, какой она была на протяжении многих лет. Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с руководством России над решением проблемы, и я хочу поддержать еврейскую общину в России, которая в это время должна быть обеспокоена последствиями принятого решения. Алия – это основное право евреев России, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено как таковое".

5 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации.

В организации подтвердили факт получения такого письма, но отказались комментировать ответную реакцию, поскольку сейчас ответ согласовывается руководством "Сохнута" с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра Израиля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada “Sohnut” Beynəlxalq Yəhudi Agentliyinin fəaliyyəti qadağan edilib

Экслюзивные новости

МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi