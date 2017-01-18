В России зафиксирована первая смерть от "гонконгского гриппа"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Ярославской области России один человек умер от так называемого "гонконгского гриппа" - штамма А(H3N2), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А(H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью", - сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 40%, в связи с чем карантин в регионе сохраняется.