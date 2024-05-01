Главы стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз. Они призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в организацию

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз. Они призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в организацию в июне этого года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Эстонии.

В заявлении говорится о том, что они и впредь будут поддерживать Украину, которая сегодня защищает демократические ценности.

"В 1990-1991 годах демократический выбор был подвергнут испытанию в странах Балтии. Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой окончательный выбор. Мы твердо стоим на стороне тех стран, которые разделяют европейские ценности и стремление быть вместе", - сказано в заявлении.