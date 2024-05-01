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В Украине обсудят законопроект об ограничении деятельности соцсетей

В Украине обсудят законопроект об ограничении деятельности соцсетей В Верховной Раде Украины до начала следующего месяца будет рассмотрен законопроект об ограничении деятельности социальных сетей.
В регионе
1 мая 2024 г. 14:50
В Украине обсудят законопроект об ограничении деятельности соцсетей

В Верховной Раде Украины до начала следующего месяца будет рассмотрен законопроект об ограничении деятельности социальных сетей.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин.

"На данный момент мы рассматриваем два сценария. Во-первых, это возможность введения санкций, как это было сделано для сайтов "Одноклассники" и "Вконтакте", а также принятие решения Совета национальной безопасности и обороны согласно указу президента.

На сегодняшний день вышеназванные сайты не функционируют на территории Украины. Подобное решение было принято и в отношении TikTok в США. В Украине это, скорее всего, коснется сетей, которые активно осуществляют российскую пропаганду", - отметил председатель комитета.

Он подчеркнул необходимость разработки механизма взаимодействия для ограничения российской пропаганды и дезинформации. В данном направлении особо рискованными он назвал Telegram и TikTok.

Другой рычаг контроля, по его словам, это обязать соцсети обнародовать свою систему собственности. В противном случае они будут объявлены непрозрачными и в их адрес будут предприняты соответствующие меры со стороны госструктур.

Комментируя обвинения в нарушении права на свободу слова, Юрчишин уточнил, что Украина не ставит себе подобной цели, желая лишь предотвратить поток недостоверной информации из анонимных источников: "Каждая страна имеет возможность бороться за информационную безопасность, предотвращая преступные действия и злоупотребления в данном поле. Борьба с дезинформацией и пропагандой ни в коем случае не является нарушением свободы слова".

По словам депутата, данный законопроект недавно представлен в Верховную Раду и находится на стадии правовой и экспертной оценки.

"В результате исследований были закрыты 24 пропагандистских тик-ток канала. В данном направлении мы активно сотрудничаем с Viber, YouTube и Facebook", - уточнил он.

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