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Хакеры Anonymous пригрозили отомстить грузинской полиции за разгон акции в Тбилиси

Хакеры Anonymous пригрозили отомстить грузинской полиции за разгон акции в Тбилиси Хакерская группировка Anonymous пригрозил отомстить грузинской полиции за разгон акции, проведенной в связи с обсуждением в парламенте страны проектом закона "об иноагентах" в Тбилиси.
В регионе
1 мая 2024 г. 13:58
Хакеры Anonymous пригрозили отомстить грузинской полиции за разгон акции в Тбилиси

Хакерская группировка Anonymous пригрозила отомстить грузинской полиции за разгон акции, проведенной в связи с обсуждением в парламенте страны проекта закона "об иноагентах" в Тбилиси.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении группировки в соцсети "Х".

"Для протестующих: Вы не одиноки. Члены Anonymous поддержат вас и помогут в вашей борьбе за демократию, свободу и процветание. Для полиции: Мы захватим все ваши базы данных и содержимое электронных почт и выложим их в Интернет. Это первое и единственное предупреждение", - сказано в заявлении.

Отметим, что на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей.

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Версия на английском языке Int’l hacking group “Anonymous” threatens Georgian police and gov’t officials

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