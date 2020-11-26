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В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19

В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19 В стране также выявлено рекордное число заражений коронавирусом за сутки
В регионе
26 ноября 2020 г. 12:06
В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные за сутки 25 487, до 2 187 990.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий максимальный прирост за сутки был зарегистрирован 23 ноября, когда число новых заболевших впервые превысило отметку в 25 тысяч (25 173).

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 487 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5511 (21,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

При этом, зафиксирован новый суточный рекорд по смертности - впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время - 38 062.

За сутки в России выписаны 25 073 человека после COVID-19, за все время - 1 685 492.

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